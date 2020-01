V okviru programov Erasmus sodelovalo že deset milijonov mladih

Bruselj, 28. januarja - V zadnjih treh desetletjih se je v programe Erasmus vključilo več kot deset milijonov ljudi. V poročilu o programu Erasmus+ za leto 2018 izpostavljajo, da je bilo to leto spet rekordno. Za program so med drugim namenili deset odstotkov več sredstev kot leta 2017, so danes sporočili iz Bruslja.