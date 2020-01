Ulrike Ottinger bo na Berlinalu prejela nagrado kamera

Berlin, 29. januarja - Režiserka Ulrike Ottinger bo na letošnjem Berlinalu prejela nagrado kamera. Z njo festival od leta 1986 nagrajuje osebnosti in institucije, ki so pustile poseben pečat v filmskem ustvarjanju in so povezani z Berlinalom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Festival bo v 70. izdaji potekal od 20. februarja do 1. marca.