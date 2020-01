Pri nadzoru naprav z okoljevarstvenim dovoljenjem lani nepravilnosti pri 88 zavezancih

Ljubljana, 28. januarja - Pristojni inšpektorji so lani opravili 239 skupnih nadzorov obratov in naprav, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje in morajo za opravljanje dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Od tega pri 10 zavezancih te naprave niso delovale, pri 139 zavezancih ni bilo kršitev, pri 88 zavezancih pa so izdali odločbe in opozorila.