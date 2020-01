DZ brez glasu proti podprl enako plačilo malice v komunali za vse

Ljubljana, 29. januarja - DZ je na današnjem glasovanju s 87 glasovi za in nobenim proti podprl predlog sprememb zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, ki izenačuje zneska za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih. Poslanci sicer upajo, da sprememba ne bo vplivala na cene komunalnih storitev.