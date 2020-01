Na celjskem sejmišču se začenja sejem Agritech

Celje, 29. januarja - Na celjskem sejmišču se danes začenja drugi strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Sloveniji Agritech, ki ga bo mogoče obiskati do nedelje. Letos prinaša kar nekaj novosti, med njimi testne vožnje traktorjev, informativni dan za mlade, demonstracijo uporabe gozdarskih strojev in dan trajnostnega kmetijstva.