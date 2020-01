Podpisali pogodbo za ureditev bajerja Zacurek in njegove okolice

Grosuplje, 28. januarja - Grosupeljski župan Peter Verlič in predsednik uprave podjetja Hidrotehnik Vincenc Jamnik sta danes podpisala pogodbo za ureditev bajerja Zacurek in njegove okolice. Uredili bodo brežino, podest za sedenje in manjši pomol, svoj prostor bodo našle naprave za fitnes in otroška igrala. Vrednost del, ki bodo zaključena do konca marca, je 60.771 evrov.