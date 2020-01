Končno rešitev za več let propadajoči novozgrajeni dom starejših v Vrtojbi

Šempeter pri Gorici, 29. januarja - Kompleks socialnega zavoda na obrobju Vrtojbe, predviden za dom starejših in varovana stanovanja, bo predvidoma v začetku prihodnjega leta končno le zaživel. Poslopje je po izgradnji več let zapuščeno propadalo, zdaj pa ga namerava lastnica, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), dograditi in predati v najem Thermani Laško za prvotni namen.