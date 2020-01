V HSE razočarani nad posodobljenim osnutkom nacionalnega energetskega načrta

Ljubljana, 28. januarja - V skupini Holding Slovenske elektrarne (HSE) so razočarani nad posodobljenim osnutkom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki je v javni razpravi. Menijo, da ta ni prepoznal nujnosti izvedbe vseh načrtovanih ključnih projektov skupine, ki so bistveni za doseganje nacionalnih podnebnih in energetskih ciljev.