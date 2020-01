Philips bo prodal oddelek gospodinjskih aparatov

Amsterdam, 28. januarja - Nizozemski proizvajalec elektronike Philips namerava prodati enoto za proizvodnjo gospodinjskih aparatov in se bo osredotočil na medicinsko opremo, so danes sporočili iz družbe. Gospodinjski aparati so družbi lani prinesli 2,3 milijarde evrov prihodkov, ki so skupno znašali 19,5 milijarde evrov.