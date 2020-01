Slovenska podjetja na tujih trgih po mnenju panelistov znana tudi po inovacijah

Ljubljana, 28. januarja - Slovenska podjetja so dobro internacionalizirana; na tujih trgih so si ugled med drugim ustvarila z inovativnostjo, so ocenili na okrogli mizi na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) v Ljubljani. Trenutne trgovinske napetosti panelistov pretirano ne skrbijo, opozarjajo pa na pomanjkanje dobrih kadrov.