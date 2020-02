Vrsta novih odkritij širi obzorja glede dobe dinozavrov

piše Eva Horvat

Ljubljana, 10. februarja - Paleontologi prihajajo do novih odkritij glede dinozavrov, med drugim odkrivajo tudi nove vrste teh kopenskih plazilcev. Nedavna študija je medtem potrdila hipotezo, da so dinozavri, ki so na Zemlji kraljevali več kot 100 milijonov let, izumrli zaradi posledic padca asteroida pred 66 milijoni let, ne pa zaradi posledic močne vulkanske aktivnosti.