V morju pri Šibeniku našli truplo drugega pilota in ostanke helikopterja

Zagreb, 28. januarja - Hrvaški vojaški potapljači so danes v morju pri otoku Zlarinu nedaleč od Šibenika našli truplo tudi drugega pogrešanega pilota in ostanke vojaškega helikopterja kiowa warrion OH-58 D, ki je strmoglavil v ponedeljek, je potrdilo hrvaško ministrstvo za obrambo. Že v ponedeljek so v morju našli truplo poveljnika dvočlanske posadke.