Ministrstvo ni bilo v celoti učinkovito pri upravljanju javne infrastrukture varstva okolja

Ljubljana, 28. januarja - Računsko sodišče je revidiralo poslovanje ministrstva za okolje in prostor pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja v letih 2016 in 2017. V reviziji je preverilo tudi izvedbo ukrep odpravo neučinkovitosti in presodilo, da poslovanje ni bilo v celoti učinkovito. Od ministrstva zahteva odzivno poročilo.