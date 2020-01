Cene nafte neenotno

Singapur, 28. januarja - Cene nafte v današnjem azijskem trgovanju niso imele enotne smeri, vlagatelje pa skrbi širjenje koronavirusa in negativen vpliv na kitajsko gospodarstvo in šibkejše povpraševanje po nafti. Cene so se sicer danes nekoliko stabilizirale, potem ko so v ponedeljek padle na najnižjo raven po oktobru.