Strah pred koronavirusom potopil newyorške borze

New York, 27. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili krepko pod izhodišči in zabeležili najslabši trgovalni dan letošnjega leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelje namreč skrbi možnost, da bi koronavirus, ki se širi s Kitajske, močno vplival na svetovno gospodarsko rast.