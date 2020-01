Slovenija spremlja razmere glede širjenja novega koronavirusa

Ljubljana, 27. januarja - Slovenija pozorno spremlja razmere in sodeluje z vsemi državami Svetovne zdravstvene organizacije glede širjenja novega koronavirusa, je danes po sestanku koordinacijske skupine za spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni dejala Mojca Gobec z ministrstva za zdravje. Zagotovila je, da so pripravljeni na morebiten pojav virusa v Sloveniji.