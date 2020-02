Fosil razkriva razvoj gibanja prvobitnih živali

Tokio, 6. februarja - Pred več kot pol milijarde let je v vodi živeče in stonogi podobno bitje v zadnjih izdihljajih za seboj pustilo sled, ki se je ohranila kot fosil in omogoča vpogled v gibanje prvobitnih živali v obdobju pred kambrijem. Ta sicer velja za obdobje razcveta živalskih vrst, saj se je takrat zgodila t.i. kambrijska eksplozija.