Ljubljana, 27. januarja - Košarkarji Cedevite Olimpije so bili le pol dneva brez trenerja. Potem ko so danes v klubu prekinili sodelovanje s Slavenom Rimcem, so popoldne že razkrili ime novega trenerja. Zmaje bo vodil Jurica Golemac, nekoč tudi že igralec ljubljanske ekipe, ki je nazadnje kot trener vodil Koper Primorsko.