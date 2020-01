Evropski poslanci iz Slovenije različno o Šarčevem odstopu

Ljubljana, 27. januarja - Na odstop premierja Marjana Šarca so se danes odzvali tudi nekateri evropski poslanci iz Slovenije. Irena Joveva in Klemen Grošelj (RE/LMŠ) sta izrazila podporo odločitvi premierja, Tanja Fajon in Milan Brglez (S&D/SD) pa jo, kot sta poudarila, obžalujeta. Ljudmila Novak (EPP/NSi) pa se je zavzela za predčasne volitve.