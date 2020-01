V državnem zboru razstava čebelarske zveze ter zveze društev slepih in slabovidnih

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik državnega zbora Dejan Židan je danes v preddverju velike dvorane DZ z nagovorom odprl razstavo Čebelarske zveze Slovenije ter Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Posvečena je svetovnemu dnevu brajice, ki je bil 4. januarja, in 100-letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem.