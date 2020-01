Ob robu natečaja Živel strip! Živela animacija! razstava del Maje Kastelic in Rosanne Murello

Ljubljana, 29. januarja - V teku je 16. nagradni natečaj Živel strip! Živela animacija! V navdih sodelujočim osnovnošolcem in srednješolcem so letos lahko dela slovenske ilustratorke Maje Kastelic ter italijanske stripavtorice, ilustratorke in oblikovalke Rosanne Murello. Z njimi se bo mogoče seznaniti na razstavi, ki jo bodo drevi ob 19. uri odprli v galeriji DLUL.

Združenje Vivacomix in revija Stripburger v sklopu projekta Živel strip! Živela animacija! že 16. razpisujeta nagradni natečaj za strip in animacijo. Na natečaj se lahko v eno od kategorij prijavijo šolarji in dijaki iz Furlanije - Julijske krajine in iz Slovenije, stripe ali/in animacije pa je treba poslati najkasneje do 18. marca.

V navdih sodelujočim na natečaju so njegovi organizatorji letos ponudili ilustracije slovenske avtorice Maje Kastelic ter lik Jingle Robota italijanske stripavtorice, ilustratorke in oblikovalke Rosanne Murello. Z njunimi deli se bo od danes do 16. februarja mogoče seznaniti na razstavi, naslovljeni Medzvezdna raziskovanja v Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) na Bregu 22.

Maja Kastelic (1981) je zaključila študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in se zatem na Fakulteti za humanistične študije v Kopru vpisala na magistrski študij filozofije in teorije vizualne kulture. Kot ilustratorka sodeluje z najuglednejšimi slovenskimi in tujimi založbami, posebej pa se izkazuje z otroškimi knjigami brez besed. Njena prva avtorska slikanica Deček in hiša ji je leta 2012 prinesla nagrado Hinka Smrekarja, je tudi dobitnica drugih priznanj in nagrad.

Italijanska ustvarjalka Rosanna Murello (1977-2017) pa je delovala kot striparka, ilustratorka in oblikovalka. Študij umetnosti je dokončala na Istituto Statale d'Arte Giovanni Sello v Vidmu. Leta 2001 je ustanovila znamko FRESH*LAB, pod katero je predstavljala svoja dela. Ustvarila je več stripovskih likov, med njimi Mr. Jokerja in Jingle Robota, ob tem pa izdala tudi številne t. i. mini knjige.

Od 7. do 31. marca 2020 bo razstava gostovala tudi v studiovivacomix v Pordenonu.

V sklopu natečaja bosta v Ljubljani v februarju potekali tudi delavnica poezije v stripu (1. in 2. februar v Trubarjevi hiši literature) ter produkcijska delavnica animiranega filma (od 18. do 21. februarja v MSUM).

Veliki finale bo 10. aprila v Trubarjevi hiši literature, kjer bodo odprli razstavo udeležencev natečaja in podelili nagrade.