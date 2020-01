Tuji mediji o odstopu premierja Šarca

Ljubljana, 27. januarja - Vodilne svetovne tiskovne agencije so današnji odstop premierja Marjana Šarca zabeležile s kratkimi novicami. O Šarčevem odstopu in njegovem pozivu k predčasnim volitvam so med drugim poročale agencije Reuters, AFP, dpa, APA, Hina, Tanjug in PAP. Reuters je novico pomotoma opremil s fotografijo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića.