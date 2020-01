Levica pripravljena na volitve in sodelovanje v novi vladi, če bo ta imela podobne cilje

Ljubljana, 27. januarja - V Levici so po odstopu premierja Marjana Šarca pripravljeni na predčasne volitve. Kot je povedal njihov koordinator Luka Mesec, se z desnimi strankami tudi zdaj ne nameravajo pogovarjati o sodelovanju, so pa pripravljeni sodelovati v novi vladi, če bi ta imela podobne cilje kot dosedanja, in bi jih bila za razliko od nje zmožna tudi doseči.