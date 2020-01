Tonin: Predčasne volitve najboljša izbira, kakršna koli nova koalicija bi bila izjemno težavna

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik NSi Matej Tonin je odstop premierja Marjana Šarca pozdravil: "To je ena razumnejših potez v tem letu in pol." Po letu in pol opravljanja tekočih poslov in izgubljenega časa za Slovenijo so po besedah Tonina najboljša možnost predčasne volitve. Po dosedanjih pogovorih bi bila kakršna koli nova koalicija izjemno težavna, je ocenil.