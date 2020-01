Na okrogli mizi STA o nižjem davku na knjigo in časopise

Ljubljana, 28. januarja - Nižji, petodstotni davek za knjige, časopise in periodične publikacije bo tema današnje okrogle mize v organizaciji Slovenske tiskovne agencije. O tem, kaj prinaša, bodo spregovorili direktorica javne agencije za knjigo Renata Zamida, založnika Samo Rugelj in Rok Zavrtanik ter direktorica in odgovorna urednica Gorenjskega glasa Marija Volčjak.