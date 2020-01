V Kopru zahteve za monitoring nepremičnin zaradi drugega tira pričakujejo do marca

Koper, 27. januarja - Mestna občina Koper je pozvala krajanke in krajane krajevne skupnosti Škofije, Dekani in Črni Kal, ki živijo v neposredni bližini gradbišč drugega tira železniške proge Divača-Koper, k oddaji zahteve za monitoring nepremičnin. Prijavo lahko oddajo najkasneje do 1. marca na sedež svoje krajevne skupnosti.