Za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev 120.000 evrov

Ljubljana, 27. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani in v uradnem listu objavilo drugi del javnega razpisa študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/2020. Višina razpoložljivih sredstev je 120.000 evrov. Na razpis se je mogoče prijaviti do 14. februarja.