Denver brez pomoči Čančarja premagal Houston

New York, 27. januarja - Čeprav so bili v mnogih sredinah mnenja, da bi morale biti sinoči tekme lige NBA odpovedane zaradi tragične smrti Kobeja Bryanta, se je razpored odvil brez zadržkov. Denver Nuggets Vlatka Čančarja je gostil Houston Rockets in zmagal s 117:110.