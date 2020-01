V Londonu razstava Picasso in papir

London, 28. januarja - Na Kraljevi akademiji v Londonu je na ogled razstava z naslovom Picasso in papir. Združuje približno 300 del, ki so nastala v osmih desetletjih umetnikovega ustvarjanja. Večino del je za razstavo, ki bo odprta do 13. aprila, posodil Nacionalni Picassov muzej v Parizu, piše nemška tiskovna agencija dpa.