GZS: Gradbinci iz tretjih držav ogrožajo delovna mesta in plače slovenskih delavcev

Ljubljana, 27. januarja - Na slovenska gradbišča vstopajo podjetja iz tretjih držav, s čimer so po mnenju GZS ogrožena slovenska delovna mesta in plače. Generalna direktorica Sonja Šmuc se sprašuje, če bi Slovenci enako mirno gledali na odločitev države, da slovenskega kmeta ne potrebujemo, saj lahko kruh in mleko uvozimo iz držav, kjer ljudje delajo za nekaj evrov na dan.