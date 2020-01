Primorske novice o vedno večji ogroženosti narave (27. 1.)

Koper, 26. januarja - Marica Uršič Zupan v komentarju Narava, kdo bo tebe ljubil piše o spomenici o varstvu narave Slovencev, ki jo je pred stotimi leti 13 ljubiteljev narave in razumnikov z različnih področij spisalo in predložilo tedanji vladi. Njihove zahteve so danes večinoma uresničene, a to po mnenju avtorice še zdaleč ne pomeni, da si narava lahko oddahne.