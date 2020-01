Na deželnozborskih volitvah na Gradiščanskem slavili socialdemokrati

Železno, 26. januarja - Na Gradiščanskem so bile danes deželnozborske volitve, na katerih so glede na volilne projekcije slavili socialdemokrati (SPÖ). Dobili so absolutno večino. Svobodnjaki (FPÖ) so utrpeli izgube. Volitve na Gradiščanskem so bile prve deželne volitve, odkar je Avstrija na zvezni ravni dobila vladajočo koalicijo med ljudsko stranko (ÖVP) in Zelenimi.