Nemca najboljša na ekipni tekmi v Piancavallu

Trst, 26. januarja - Nemca Stefan Baumeister in Ramona Hofmeister sta bila najboljša na ekipni tekmi deskarjev v paralelnem slalomu svetovnega pokala v Piancavallu. V finalu sta premagala Italijana Danielleja Bagozzo in Nadyo Ofner, tretje mesto sta zasedla Avstrijca Claudia Riegler in zmagovalec posamične tekme Andreas Prommegger.