Španski rokometaši veliki zmagovalci EP, Slovenci blizu vrha

Stockholm, 26. januarja - V švedski prestolnici se je z zmagoslavjem španskih rokometašev končalo 14. evropsko prvenstvo. Na turnirju pod sloganom "Sanjaj. Zmagaj. Zapomni si." (Dream. Win. Remember.) so navzlic porazoma v polfinalu proti Špancem in v tekmi za bronasto kolajno z Norvežani vidno sled pustili tudi Slovenci, ki so osvojili četrto mesto.