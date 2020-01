Trumpovi odvetniki obtožili demokrate, da se vpletajo v ameriške volitve

Washington, 26. januarja - Odvetniki predsednika ZDA Donalda Trumpa so prvi dan zavračanja ustavne obtožbe v ameriškem senatu trdili, da želijo demokrati z odstavitvijo Trumpa izvesti največje vpletanje v ameriške volitve v zgodovini države. Trumpovi odvetniki so napadali obtožnico, presenetljivo pa vsaj za zdaj še ne Josepha Bidna in njegovega sina Hunterja.