Pričakovana zmaga Mariborčank, primorski derbi Koprčankam

Ljubljana, 25. januarja - Odbojkarice so danes odigrale dve tekmi 12. kroga 1. DOL. Branilke naslova, igralke Nove KBM Branika v Grosupljem niso imele večjih težav, ATK so premagale s 3:0 in še potrdile vodstvo na prvenstveni lestvici, primorski derbi med Luko Koprom in Ankaranom pa je bil bolj izenačen, na koncu so ga s 3:2 dobile Koprčanke.