Ljubljana, 25. januarja - V slovenskem hokejskem prvenstvu se bosta v finalu pomerila pričakovana nasprotnika, stara tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane. V polfinalu so hokejisti SŽ Olimpije v dveh tekmah izločili Triglav, Sij Acroni Jesenice pa so bile boljše od Slavije Junior.