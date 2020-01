Mrakova in Macarolova drugi na tekmi za svetovni pokal v Miamiju

Miami, 25. januarja - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu v Miamiju v razredu 470 po osmih regatah in šestih dnevih tekmovanj osvojili drugo mesto s 33 točkami. Zmagali sta Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, evropski prvakinji sta zbrali 20 točk.