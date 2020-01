Nemškim rokometašem tekma za peto mesto v Stockholmu

Stockholm, 25. januarja - Nemški rokometaši so v ogrevanju za današnjo osrednjo tekmo za bronasto kolajno med Slovenci in Norvežani, ki se bo v Stockholmu pričela ob 18.30, premagali Portugalce z 29:27 (14:13) in osvojili končno peto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.