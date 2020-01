Norvežanom ekipna tekma nordijskih kombinatorcev

Oberstdorf, 25. januarja - Norveški nordijski kombinatorci so na ekipni tekmi svetovnega pokala v Oberstdorfu dobili dvoboj z Nemci in zanesljivo zmagali. Espen Bjoernstad, Jens Luraas Oftebro, Joergen Grabaak in Jarl Magnus Riiber so si pred Nemci nabrali minuto in 34 sekund, tretje mesto so zasedli Japonci. Slovenci niso nastopili.