Francoza najhitrejša na Pokljuki, Slovenca v ozadju

Pokljuka, 25. januarja - Francoza Emilien Jacquelin in Anais Bescond sta zmagovalca mešanih dvojic na tekmi svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki. Francoza sta s petimi popravami za 5,9 sekunde prehitela Estonca Reneja Zahkno in regino Oja (0+3), tretja pa sta bila Avstrijca Simon Eder in Lisa Hauser (0+6), ki sta zaostala 1,21 sekunde.