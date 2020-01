Flisar na Švedskem izpadel v osmini finala, zmagi v Švico

Are, 25. januarja - Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je na tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu v Idre Fjällu na Švedskem izpadel v osmini finala in zasedel 31. mesto. Zmagal je Švicar Ryan Regez pred Kanadčanom Bradyjem Lemanom in Francozom Francoisom Placeom. Tudi v ženski konkurenci je zmaga odšla v Švico, prva je bila Fanny Smith.