Klepačeva uspešna med mešanimi pari v Melbournu

Melbourne, 25. januarja - Slovenka Andreja Klepač je s Francozom Edouardom Rogerjem Vasselinom v prvem krogu mešanih dvojic na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu premagala prvo oviro; s 6:2 in 6:3 sta Slovenka in Francoz premagala Belgijko Kirsten Flipkens in Avstrijca Jürgena Melzerja.