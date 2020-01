Mrakova in Macarolova četrti v Miamiju

Miami, 25. januarja - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu v Miamiju v razredu 470 po sedmih regatah in petih dnevih tekmovanj pristali na četrtem mestu (29 točk). Za tretjim mestom sta zaostali le za točko. Prvi sta bili Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, evropski prvakinji sta osvojili 18 točk.