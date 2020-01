Demokrati zadnji dan predstavljanja obtožnice proti Trumpu osredotočeni na oviranje kongresa

Washington, 25. januarja - Demokratski tožilci iz predstavniškega doma kongresa so v petek zaključili predstavljanje obtožnice proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v senatu. Posvetili so se zlasti njegovemu oviranju dela kongresa, potem ko so uvodna dva dneva govorili o njegovih zlorabah pooblastil. Danes je na vrsti Trumpova obramba.