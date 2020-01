Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je Sodišče EU za 31. januar napovedalo objavo odločitve glede pristojnosti v tožbi Slovenije proti Hrvaški glede arbitraže. Pisale so tudi o pozivu nevladnih organizacij, naj Slovenija neha vračati migrante, ki so nezakonito prestopili mejo, na Hrvaško.