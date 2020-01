Policija: V Baden-Württembergu se je zgodila družinska tragedija

Stuttgart, 24. januarja - V današnjem streljanju v mestu Rot am See v zvezni deželi Baden-Württemberg na jugu Nemčije je bilo ubitih šest ljudi, trije moški in tri ženske, je potrdila policija. 26-letnega strelca, nemškega državljana, ki se je policiji sam javil, so že aretirali. Motiv za njegovo dejanje še ni znan. Policija meni, da je šlo za družinsko tragedijo.