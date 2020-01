V streljanju v Baden-Württembergu šest mrtvih

Stuttgart, 24. januarja - V mestu Rot am See v zvezni deželi Baden-Württemberg na jugu Nemčije so danes odjeknili streli. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bilo ubitih šest ljudi, več jih je bilo ranjenih. Osumljenca za napad so že aretirali. Domnevno naj bi se streljanje zgodilo znotraj družine.