Najpogosteje kandidati vozniški izpit pridobijo med 18. in 20. letom

Ljubljana, 22. februarja - Najpogosteje kandidati pridobijo vozniški izpit med 18. in 20. letom starosti. V tej starostni kategoriji izpit naredi med 13.500 in 14.000 kandidatov. V zadnjih letih je k opravljanju izpita letno pristopilo tudi nekaj več kot 100 kandidatov, ki so starejši od 60 let, kažejo podatki Agencije za varnost prometa (AVP).