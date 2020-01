SBI TOP trgovanje sklenil malenkost višje

Ljubljana, 24. januarja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,04 odstotka in se ustavil pri 970,30 točke. Med blue chipi prve kotacije so največji skok zabeležile Intereuropine delnice, ki so trgovanje končale 14 odstotkov višje kot v četrtek, v rdečo pa so se v prvi kotaciji obarvale le Krkine delnice. Najprometnejše so bile delnice Petrola.